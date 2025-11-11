Расширенную зону цифрового МФЦ открыли в Балашихе

В центральном офисе Многофункционального центра городского округа Балашиха начала работу новая дополнительная зона удаленного доступа к Региональному порталу государственных и муниципальных услуг. Здесь оборудованы 18 дополнительных рабочих мест, где жители смогут самостоятельно воспользоваться электронными услугами под контролем специалистов.

Новая зона расположена в отдельном помещении, специально оснащенном современной оргтехникой и удобной мебелью как для рабочих мест, так и для зоны ожидания. Для создания комфортных условий предусмотрено грамотное освещение и кондиционирование воздуха. В рамках реализации государственной программы «Безопасный регион» в зоне установлена камера видеонаблюдения для обеспечения безопасности посетителей и сотрудников.

«Это знаковое событие для жителей нашего округа, поскольку расширение цифровой зоны способствует повышению качества оказания услуг гражданам. Теперь можно прийти в МФЦ, подать заявление в электронном виде и при необходимости получить помощь специалиста», — отметил председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

Особое внимание уделено доступности. В соответствии с государственной программой «Доступная среда» в новой зоне оборудованы два рабочих места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Они адаптированы для маломобильных посетителей, включая тех, кто использует специальные средства передвижения.

«Теперь мы можем предоставить жителям комфортную и благоустроенную площадку для самостоятельного оформления услуг в электронном виде. Многие граждане не имеют возможности сделать это дома, поэтому наличие сканеров и новых компьютеров в МФЦ значительно облегчает процесс получения госуслуг», — подчеркнула директор МФЦ Балашихи Наталья Дубовицкая.

Кроме того, на втором этаже офиса размещены два смарт‑места с современными двусторонними компьютерами. Такая технология позволяет консультанту одновременно обслуживать двух посетителей, что значительно повышает эффективность работы центра.