Расширенная встреча старост деревень Подмосковья состоялась в Ступине

Объединенная выездная администрация прошла в Ступине. На ней старосты деревень южных муниципалитетов Подмосковья обсудили вопросы благоустройства, ремонта дорог и уборки мусора.

Более 70 активистов из Чехова, Ступина, Серпухова и Каширы смогли задать вопросы главе округа, а также специалистам областных министерств и ведомств: энергетики, благоустройства и экологии, Минтранса. Во встрече также участвовали представители «Мособлгаза» и профильные заместители глав муниципалитетов.

Из Чехова приехали 16 активных жителей. Озвученные предложения касались создания региональной программы строительства тротуаров и установки фото-видео ловушек в местах, где регулярно образуются несанкционированные свалки.

«Мы периодически встречаемся и со старостами общаемся. Но этот формат интересен тем, что помимо муниципальной власти, они имеют прямой доступ к власти уже областной», — сказал глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

Староста деревни Карьково попросила оформить по нормативам пожарный водоем в населенном пункте. Активистам из деревни Лопино нужна была помощь в оформлении в собственность муниципалитета подъездной дороги. А староста поселка «Луч» обратился к главе Чехова за помощью в поиске территории под футбольное поле рядом с поселком.

«Проблемы как обычно, как у всех: это и мусор, и дороги, и площадки. Такие форматы они помогают решать эти все задачи. Завтра вот приедут уже решать. В частности, у нас по футбольному полю», — прокомментировал староста поселка «Луч» Алексей Чапаев.