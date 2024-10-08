Расширение трех ОЭЗ в Подмосковье создаст 800 рабочих мест

В Подмосковье запланировано расширение трех особых экономических зон в Дубне, Фрязине и Ступине. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева на международном форуме ОЭЗ.

«ОЭЗ „Дубна“ планируется увеличить на 56,5 гектара, а ОЭЗ „Ступино Квадрат“ — на 182,6 гектара. Ряд инвесторов уже заявили о планах реализовать проекты после расширения этих площадок» — отметила Зиновьева.

По ее словам, суммарно это восемь инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций около 14 миллиардов рублей. В результате компании планируют создать более 800 рабочих мест.

После расширения площадь ОЭЗ «Дубна» составит 335,2 гектара, а «Ступино Квадрат» — 614 гектара. Новые территории привлекут как действующих резидентов для увеличения производств, так и новые компании. Заявки на расширение в Дубне и Ступине уже поданы в Минэкономразвития России и находятся на этапе согласования.

ОЭЗ «Исток» во Фрязине планируют увеличить на 8,6 гектара, что доведет ее площадь до 71,3 гектара. Заявка на это расширение рассматривается в областном правительстве.

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