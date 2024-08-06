Ключи — в 2026-м. Андрей Воробьев дал старт расселению аварийных домов в Климовске

Андрей Воробьев: жителей аварийных домов в Южном поселке расселят к 2026 году

Расселение аварийных домов началось в Южном поселке Климовска. В современные квартиры переедут 860 человек. Для них уже готовят новостройки: две 17-этажки, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев . Вопрос переезда он обсуждал с жителями прошлой зимой — теперь перешли к делу.

«Мы понимаем, что переезд — всегда непростое решение и может вызывать беспокойство. Дал поручение подробно проговорить все возможные варианты с каждой семьей, чтобы в новой квартире была максимально комфортная жизнь», — рассказал глава Подмосковья.

В Южном поселке расселят 30 аварийных и непригодных для жизни домов. Это коснется 444 квартир.

«Строить жилье по президентскому нацпроекту будем в два этапа: на первом — 17-этажный двухсекционный дом на 199 квартир, а на втором — еще одну 17-этажку на 223 квартиры», — уточнил Андрей Воробьев.