Ключи — в 2026-м. Андрей Воробьев дал старт расселению аварийных домов в Климовске
Андрей Воробьев: жителей аварийных домов в Южном поселке расселят к 2026 году
Расселение аварийных домов началось в Южном поселке Климовска. В современные квартиры переедут 860 человек. Для них уже готовят новостройки: две 17-этажки, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Вопрос переезда он обсуждал с жителями прошлой зимой — теперь перешли к делу.
«Мы понимаем, что переезд — всегда непростое решение и может вызывать беспокойство. Дал поручение подробно проговорить все возможные варианты с каждой семьей, чтобы в новой квартире была максимально комфортная жизнь», — рассказал глава Подмосковья.
В Южном поселке расселят 30 аварийных и непригодных для жизни домов. Это коснется 444 квартир.
«Строить жилье по президентскому нацпроекту будем в два этапа: на первом — 17-этажный двухсекционный дом на 199 квартир, а на втором — еще одну 17-этажку на 223 квартиры», — уточнил Андрей Воробьев.
Началась подготовка земельного участка, а переезд планируется в 2026 году, когда жильцы смогут отметить новоселье.
Понимаем, что многие привыкли к своему району, быту, поэтому дома строим неподалеку от старых. Для собственников, кто хочет выбрать квартиру сам, мы уже подготовили сертификаты на покупку жилья.
Андрей Воробьев
Завершить масштабную работу на стройплощадке планируют в конце следующего года, а во втором квартале 2026-го жителям аварийных домов, возведенных в начале 50-х, начнут выдавать ключи от квартир.
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