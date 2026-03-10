Еще 338 жителей аварийных домов Подмосковье расселили

На прошлой неделе в городском округе Солнечногорск и муниципальном округе Шатура в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» из аварийного жилищного фонда были расселены 338 человек. Они занимали 142 жилых помещения общей площадью 6 294,51 квадратных метров. Гражданам выплатили выкупную стоимость и предоставили квартиры в новостройках.

С 2019 года более 35 тысяч семей переехали в новые квартиры. Первый этап программы, который предусматривал расселение жилья, признанного аварийным до 2017 года, завершен. Сейчас идет второй этап — расселение домов, признанных аварийными до 1 апреля 2025 года.

В 2025 году завершили строительство домов для переселенцев в Жуковском, Луховицах и Подольске. В Коломне, Ступино, Талдоме, Шатуре, Щелково и Лосино-Петровском округе строительство домов еще продолжается.