«Рассчитываю на каждого из вас». Воробьев — о предстоящих выборах в Госдуму и Мособлдуму
Воробьев возглавит список «Единой России» на выборах в Госдуму и Мособлдуму
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на региональном отчетном форуме «Есть результат!» по итогам реализации Народной программы «Единой России». Он рассказал, что 28 июня состоится съезд партии. Там примут новую программу и утвердят списки в преддверии выборов. Председатель регионального парламента Игорь Брынцалов обратился к губернатору с просьбой возглавить партийную команду на предстоящих выборах в Госдуму и Мособлдуму.
«Я очень надеюсь, что в каждом из наших 56 округов мы сможем и дальше подробно обсуждать все, что волнует людей. Особенно тех, чьи сыновья, отцы, мужья и братья находятся на передовой», — сказал губернатор.
Предварительное голосование «Единой России» завершилось 31 мая. В нем приняли участие более 635 тысяч избирателей. Это один из самых высоких результатов по всей стране.
Я считаю, что говорить честно и искренне, не скрывая проблем, — это сильная позиция.
Андрей Воробьев
Победителями предварительного голосования стали 129 человек, часть из которых — участники СВО.
«Сегодня в регионе проходит масштабная работа по сбору наказов в новую Народную программу „Единой России“. Через первичные отделения партии, встречи с трудовыми коллективами, жителями микрорайонов и сельских территорий. Мы собрали уже более 120 тысяч предложений, которые станут основой программы», — сказал Брынцалов.
В народной программе партии на 2021–2025 годы было почти 400 направлений, в числе которых — обновление школ, строительство дорог и многое другое. Сейчас «Единая Россия» собирает наказы для следующего периода
«Мы — огромный регион, у нас самое большое количество избирателей в стране — 6,6 миллиона человек. Это большая ответственность. Я очень рассчитываю на каждого из вас и точно не сомневаюсь в нашей команде», — добавил Воробьев.