Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на региональном отчетном форуме «Есть результат!» по итогам реализации Народной программы «Единой России». Он рассказал, что 28 июня состоится съезд партии. Там примут новую программу и утвердят списки в преддверии выборов. Председатель регионального парламента Игорь Брынцалов обратился к губернатору с просьбой возглавить партийную команду на предстоящих выборах в Госдуму и Мособлдуму.

«Я очень надеюсь, что в каждом из наших 56 округов мы сможем и дальше подробно обсуждать все, что волнует людей. Особенно тех, чьи сыновья, отцы, мужья и братья находятся на передовой», — сказал губернатор.

Предварительное голосование «Единой России» завершилось 31 мая. В нем приняли участие более 635 тысяч избирателей. Это один из самых высоких результатов по всей стране.