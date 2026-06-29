Распродажа старых вещей прошла в Подольске

В культурно-досуговом центре «Южный» городского округа Подольск состоялась четвертая по счету гаражная распродажа. Мероприятие проводят один раз в сезон.

Инициатива принадлежит сотрудникам центра, которые превратили идею обмена вещами в полноценный экологический проект, направленный на осознанное потребление и сокращение мусорных отходов.

Участники приносят одежду, обувь, игрушки, посуду, украшения, сумки. Все сортируется: то, что еще может служить, отправляется на обмен, а непригодное уходит на утилизацию.

Приносить вещи можно как в день распродажи, так и за несколько дней до нее. Организаторы помогают раскладывать товары по категориям, чтобы каждый посетитель быстро нашел нужное.

Формат гаражной распродажи — классический своп: люди приносят одни вещи и забирают другие. На этот раз участники принесли 30 мешков вещей, каждый объемом по 30 литров.