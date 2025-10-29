Распределительный центр сетевого магазина в Подольске создаст 300 рабочих мест

Компания «МБМ Девелопмент» запустила в Подольске новый распределительный центр сети магазинов «Чижик». Объект получил все необходимые разрешения на работу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Площадь комплекса превышает 16,5 тысячи квадратных метров. Благодаря открытию центра в округе появится около 300 новых рабочих мест. В ведомстве уточнили, что общий объем инвестиций в проект превысил 2,5 миллиарда рублей.
Новый логистический объект позволит повысить эффективность работы сети «Чижик», улучшить качество доставки товаров и расширить ассортимент продукции в магазинах.
