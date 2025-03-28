Распределительный центр компании Henderson построят в Химках

В индустриальном парке «Шереметьево» состоялась церемония закладки капсулы времени в честь начала строительства нового распределительного центра компании Henderson. Этот объект станет ключевым звеном логистической сети бренда, обеспечивая поставки продукции в десятки городов России.

В торжественной церемонии приняли участие глава городского округа Химки Елена Землякова, основатель и председатель совета директоров Дома моды Henderson Рубен Арутюнян, основатель индустриального парка «Шереметьево» Виктор Ефимов и генеральный директор компании-застройщика Дмитрий Котляров.

«Новый распределительный центр компании открывает для нашего города новые возможности: 300 рабочих мест для жителей, совершенствование производственных процессов, контроль логистики и поставки продукции. Именно из Химок продукция компании будет отправляться в салоны по всей стране. Это большой шаг вперед для экономического развития нашего города. Пусть эта „капсула времени“ в основании строительства распределительного центра станет символом нашего общего стремления развивать Химки, инвестировать в будущее, стремиться всегда быть на шаг впереди», — отметила Елена Землякова.

Площадь нового распределительного центра составит 7 800 квадратных метров. За счет установки мезонинных стеллажей его операционная площадь увеличится до 19 тысяч квадратных метров. Распределительный центр станет важным элементом развития Дома моды Henderson. Его запуск позволит компании расширить сеть салонов и ускорить выход на новые рынки.

Во время церемонии участники заложили капсулу времени с посланиями, которую планируют открыть по завершении строительства.

«Нашему плодотворному сотрудничеству с Домом моды уже много лет, и каждый год мы наблюдаем положительные результаты нашего партнерства. Мы очень рады, что благодаря возведению нового центра оно будет продолжаться еще не один год», — подчеркнул Виктор Ефимов.

Генеральный подрядчик строительства подтвердил готовность выполнить все обязательства вовремя. «Мы благодарны за оказанное нам как генеральному подрядчику в возведении распределительного центра, доверие. Все обязательства и работы по проекту будут выполнены в поставленные сроки», — отметил генеральный директор ООО «ВИК» Дмитрий Котляров.