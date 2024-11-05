Расписание выставок и конференций для экспортеров опубликовали в Подмосковье

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области приглашает агропроизводителей региона, стремящихся выйти на международные рынки или расширить экспорт, принять участие в шести специализированных мероприятиях, которые пройдут в ноябре.

С 6 по 8 ноября состоится международная выставка «Global Fresh Market: Vegetables & Fruits», на которой выступят свыше 100 спикеров. Параллельно пройдет «Сибирская аграрная неделя», где более 350 компаний представят сельхозтехнику и технологии для животноводства и растениеводства.

С 7 по 8 ноября состоится «Российский винодельческий форум» с более чем 50 экспертными сессиями. С 9 по 10 ноября пройдет первая министерская конференция Форума партнерства Россия — Африка, в рамках которой обсудят сотрудничество, включая вопросы взаимной торговли АПК.

Во второй половине месяца запланированы выставка «ЮГАГРО — 2024» (с 19 по 22 ноября) и деловая миссия в Саудовскую Аравию (с 25 по 27 ноября), организованная Минсельхозом России и ФГБУ «Агроэкспорт». Полные программы мероприятий доступны на официальных сайтах мероприятий.