Расписание ряда электричек Курского и Рижского направлений изменят в Подмосковье в июне

Расписание некоторых пригородных поездов Курского и Рижского направлений МЖД, а также МЦД-2 изменится по выходным дням в июне. Правки в привычный график внесут из-за модернизации инфраструктуры на станции Царицыно.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе со ссылкой на МЖД, рабочие устанавливают временные инженерные сооружения на период строительства нового подземного тоннеля, который будет обеспечивать выход на платформы, станцию метро, а также связь от жилой застройки к музею-заповеднику «Царицыно».

Первое технологическое «окно» в июне назначено 1-2 июня с 11:10 до 21:10. На этот период временно закроют пятый и шестой пути станции. Поезда пойдут по соседним путям.

В МЖД призвали пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать свои поездки заранее с учетом изменений.

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