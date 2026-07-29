График поездов на Ленинградском направлении МЖД изменится в августе

В связи с ремонтными работами на участке Москва — Окуловка в августе изменится расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МТППК.

Часть поездов на участке Москва — Клин — Москва будет отменена, а часть будет ходить по измененному расписанию. Поезда № 6792 и 6791 на участке Тверь — Лихославль — Тверь будут отменены на всем маршруте.

С актуальным расписанием можно ознакомиться на информационных стендах станций МТППК и на сайте компании в разделе «Пассажирам». Кроме того, расписание и билеты доступны в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».