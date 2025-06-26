Расписание пригородных поездов Ленинградского направления МЖД изменят со 2 июля

С 2 по 11 июля пассажиров Ленинградского направления ожидают изменения в графике движения электричек. Это связано с проведением ремонтных работ и модернизацией железнодорожной инфраструктуры.

На участке Москва — Клин — Москва часть пригородных поездов отменят, а остальные составы будут курсировать по скорректированному расписанию.

Также по маршруту Тверь — Лихославль — Тверь не будут ходить электрички № 6791 и 6792.

Актуальное расписание можно уточнить на информационных стендах станций, официальном сайте Московско-Тверской пригородной пассажирской компании и мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Пассажирам рекомендуют заранее планировать поездки и проверять изменения в графике движения.