Расписание пригородных поездов Ленинградского направления МЖД изменят со 2 июля
С 2 по 11 июля пассажиров Ленинградского направления ожидают изменения в графике движения электричек. Это связано с проведением ремонтных работ и модернизацией железнодорожной инфраструктуры.
На участке Москва — Клин — Москва часть пригородных поездов отменят, а остальные составы будут курсировать по скорректированному расписанию.
Также по маршруту Тверь — Лихославль — Тверь не будут ходить электрички № 6791 и 6792.
Актуальное расписание можно уточнить на информационных стендах станций, официальном сайте Московско-Тверской пригородной пассажирской компании и мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
Пассажирам рекомендуют заранее планировать поездки и проверять изменения в графике движения.
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