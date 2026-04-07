Расписание пригородных поездов Ленинградского направления МЖД изменят в апреле

На участке Сходня — Химки и Поварово I — Зеленоград-Крюково с 10 по 24 апреля 2026 года в связи с ремонтом инфраструктуры Октябрьской железной дороги изменится расписание движения пригородных поездов. Об этом проинформировал Минтранс Подмосковья, ссылаясь на МТППК.

Некоторые поезда на направлении Москва — Тверь — Москва будут отменены, часть отправится по укороченному маршруту, а часть — по измененному расписанию.

С актуальным расписанием можно ознакомиться на информационных стендах станций, которые обслуживает АО «МТ ППК», а также на сайте компании в разделе «Пассажирам». Кроме того, узнать расписание и купить билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Источник: АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания».