Расписание пригородных поездов Ленинградского направления изменится с 26 мая

Из-за ремонта путей на железнодорожных станциях Зеленоград-Крюково и Спирово изменится расписание пригородных поездов Ленинградского направления. Об этом сообщили в подмосковном Минтрансе со ссылкой на МТППК.

На участке Москва — Зеленоград-Крюково — Москва часть поездов отменят, некоторые проследуют по измененному расписанию, другие сократят путь.

По укороченному маршруту также будет двигаться пригородный поезд № 6700 Зеленоград-Крюково — Тверь. На участке Тверь — Лихославль — Тверь часть составов не проследует.

Жителей и гостей Московского региона призвали заранее изучать расписание. С ним можно ознакомиться на стендах станций и на сайте компании. Кроме того, время отправления и прибытия, а также покупка билетов доступна в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».