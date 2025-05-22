Расписание пригородных поездов Ленинградского направления изменится с 26 мая

Из-за ремонта путей на железнодорожных станциях Зеленоград-Крюково и Спирово изменится расписание пригородных поездов Ленинградского направления. Об этом сообщили в подмосковном Минтрансе со ссылкой на МТППК.
На участке Москва — Зеленоград-Крюково — Москва часть поездов отменят, некоторые проследуют по измененному расписанию, другие сократят путь.
По укороченному маршруту также будет двигаться пригородный поезд № 6700 Зеленоград-Крюково — Тверь. На участке Тверь — Лихославль — Тверь часть составов не проследует.
Жителей и гостей Московского региона призвали заранее изучать расписание. С ним можно ознакомиться на стендах станций и на сайте компании. Кроме того, время отправления и прибытия, а также покупка билетов доступна в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
Каллас оправдалась за фатальную ошибку на брифинге в Сербии
«Европа будет разрушена». Меркель забила тревогу из-за мер против миграции
Военные отразили 15-ю атаку на Тульскую область
«Как вас пустили?» Лавров пошутил в Кремле над журналистом Зарубиным
Число раненных при ударе ВСУ по Льгову достигло 16
«Липкие следы». Соседка рассказала о семье девочки-маугли из Казани
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте