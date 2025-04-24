Расписание пригородных поездов Ленинградского направления изменится с 26 апреля

Ремонтные работы на путях Ленинградского направления в Подмосковье пройдут с 23:30 до 04:30 с 26 апреля по 23 мая. По этой причине расписание движения пригородных поездов изменится. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МТППК.
Часть поездов МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково — Ипподром — Зеленоград-Крюково отменят. Некоторые составы на участке Зеленоград-Крюково — Тверь проследуют по укороченному маршруту.
Ознакомиться с новым расписанием можно на информационных стендах станций, на сайте АО «МТ ППК» в разделе «Пассажирам» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
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