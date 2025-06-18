Расписание пригородных поездов Ленинградского направления изменится с 21 июня

Из-за ремонта на путях пригородные поезда Ленинградского направления с 21 по 27 июня будут двигаться по измененному расписанию. Об этом сообщили в подмосковном Минтрансе.

На участке Москва – Тверь – Москва часть поездов отменят, некоторые проследуют по укороченным маршрутам, а оставшиеся изменят график отправления и прибытия.

Пригородные составы № 6792 и 6791 Тверь – Лихославль – Тверь не будут следовать по всему маршруту.

С временными изменениями можно ознакомиться на стендах станций или на сайте АО «МТ ППК». Также удобно смотреть расписание и покупать билеты в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».