Расписание пригородных поездов Ленинградского направления изменится из-за ремонта

Со 2 по 30 июля на Ленинградском направлении изменится расписание пригородных поездов. Это связано с проведением ремонтных работ по модернизации инфраструктуры Октябрьской железной дороги, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию (МТППК).

Часть поездов на участке Москва — Клин — Москва будет отменена на всем маршруте следования, а часть будет отправляться по измененному расписанию.

Пассажирам рекомендуют заранее планировать свои поездки и уточнять актуальное расписание на сайте МТППК.