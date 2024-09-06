Расписание пригородных поездов Киевского направления МЖД изменят в выходные

Расписание пригородных поездов Киевского направления изменится в выходные из-за работ на станциях Москва-Пассажирская-Киевская и Москва-Сортировочная-Киевская. Технологические окна назначили с 05:30 7 сентября до 04:30 9 сентября.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, изменения связаны с работами по переключению на цифровую систему управления движением. В назначенное время железнодорожники подключат напольные устройства автоматики и заменят программное обеспечение. Поезда будут ходить от и до станции Аминьевская, некоторые проследуют до Апрелевки, а некоторые выйдут из графика. Из расписания выведут все рейсы от и до терминала Внуково.

Узнать об изменениях можно на вокзалах и остановках, а также на сайте и в мобильном приложении РЖД.

Новости Московской области можно обсудить в«Суперчате 360».