Расписание пригородных поездов изменится из-за ремонтных работ

В связи с проведением ремонтных работ на участке «Москва – Тверь – Бологое» Октябрьской железной дороги с 23 по 28 и 30, 31 марта, а также с 1 по 4 апреля изменится расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления. Об этом проинформировали в Минтрансе Подмосковья, ссылаясь на МТППК.

Некоторые пригородные поезда на участке Москва – Тверь – Москва будут отменены на всем маршруте следования. Другие поезда будут следовать укороченным маршрутом, а третьи — отправляться по измененному расписанию.

С актуальными изменениями в расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на информационных стендах станций, которые обслуживает АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания», а также на сайте компании в разделе «Пассажирам». Кроме того, актуальное расписание и билеты доступны в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Источник: АО "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания".