Расписание пригородных поездов изменится из-за модернизации инфраструктуры

В связи с модернизацией инфраструктуры на перегоне Савелово — Талдом, а также на станции Новоиерусалимская изменится расписание некоторых пригородных поездов Савеловского и Рижского направлений МЖД в третьей декаде марта. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Так, технологические «окна» на однопутном перегоне Савелово — Талдом назначены на 24–27 марта с 8:05 до 13:55. В этот период железнодорожники проведут работы по замене рельсовых плетей на участке протяженностью 2 км. На время работ движение поездов будет приостанавливаться, что отразится на расписании: у нескольких электричек изменится время отправления и прибытия, 4 поезда проследуют по укороченным маршрутам — от/до Лобни и от/до Талдома.

На станции Новоиерусалимская с 22:00 27 марта до 8:00 28 марта планируется заменить стрелочный перевод. На период работ будет временно закрыт участок 1 главного пути, движение организуется по соседним путям. В связи с этим у некоторых поездов изменится время отправления или прибытия, а также количество остановок. Несколько электричек проследует по укороченным маршрутам.

С 21 по 24 марта в часы с 23:30 до 5:00 пройдут работы по обновлению инфраструктуры на остановочных пунктах Варшавская и Бирюлево-Товарная Павелецкого направления. В связи с этим у нескольких электричек изменится время отправления и прибытия. Некоторые составы выведут из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Источник: «Московская железная дорога».