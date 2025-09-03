Расписание пригородных поездов Большого кольца временно изменят в Чехове

Расписание некоторых пригородных поездов Большого кольца Московской железной дороги изменится в сентябре в связи с заменой стрелочных переводов на четырех станциях. По этой причине временно будут закрыты участки главных путей.

На станции Детково, которая находится в муниципальном округе Чехов, технологические окна назначены 5 сентября с 6:00 до 18:00 и 8 сентября с 6:00 до 16:00.

Сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предупреждают, что движение будет перенаправлено. Это может повлиять на график следования электричек: некоторые изменят время отправления и прибытия, количество остановок или будут следовать по укороченным маршрутам. Кроме того, ряд поездов будет временно исключен из расписания.

Ознакомиться с изменениями можно не только на вокзалах и станциях, но и официальном сайте компании «Российские железные дороги» и в мобильном приложении.