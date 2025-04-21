Расписание пригородных поездов большого кольца МЖД изменится с 21 апреля

Из-за ремонта на участке Сандарово — Детково в Чехове расписание пригородных поездов большого кольца МЖД изменится. У некоторых будет разниться время прибытия в конечный пункт, шесть электричек проследуют по укороченным маршрутам, три не будут функционировать. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.