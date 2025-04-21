Расписание пригородных поездов большого кольца МЖД изменится с 21 апреля

Из-за ремонта на участке Сандарово — Детково в Чехове расписание пригородных поездов большого кольца МЖД изменится. У некоторых будет разниться время прибытия в конечный пункт, шесть электричек проследуют по укороченным маршрутам, три не будут функционировать. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.
Работы проведут с 28 апреля по 13 мая. За это время планируется отремонтировать 3,8 километра пути.
Московская железная дорога просит пассажиров отнестись с пониманием и призывает заранее ознакомиться с расписанием. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
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