Расписание пригородных поездов большого кольца МЖД изменится с 21 апреля

Фото: МЖД

Из-за ремонта на участке Сандарово — Детково в Чехове расписание пригородных поездов большого кольца МЖД изменится. У некоторых будет разниться время прибытия в конечный пункт, шесть электричек проследуют по укороченным маршрутам, три не будут функционировать. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Работы проведут с 28 апреля по 13 мая. За это время планируется отремонтировать 3,8 километра пути.

Московская железная дорога просит пассажиров отнестись с пониманием и призывает заранее ознакомиться с расписанием. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте