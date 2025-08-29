Расписание поездов Савеловского направления МЖД изменят в сентябре

В сентябре произойдут изменения в расписании некоторых пригородных электропоездов Савеловского направления Московской железной дороги. Корректировки связаны с проведением капитального ремонта платформы на станции Большая Волга.

Технологические окна запланированы с 11:40 до 15:40 ежедневно в течение всего месяца, кроме выходных. На время ремонтных работ будет прекращено движение по второму пути, что потребует изменения графика движения электропоездов.

Несколько электричек в дни проведения работ будут следовать по сокращенным маршрутам — от или до Лобни: № 6134 сообщением Кубинка — Большая Волга, № 6235 Большая Волга — Голицыно, № 6914 Москва — Дубна, а также № 6259 Дубна — Голицыно.

Поезда № 6170 Голицыно — Вербилки и № 6247 Вербилки — Голицыно 9, 10 и 12 сентября проследуют от или до Дмитрова.

Составы маршрутов № 6916 Москва — Дмитров и № 6201 Дмитров — Звенигород 16, 18, 19, 22, 24 сентября будут ходить также от или до Лобни.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.

Сделать это можно на вокзалах и станциях, официальном сайте «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».