Расписание поездов Савеловского и Белорусского направлений изменится в октябре

Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений изменится в октябре. Соответствующее решение принято в связи с работами по развитию инфраструктуры на однопутных участках Талдом — Савелово и Дмитров — Каналстрой.

Технологические окна запланированы на будние дни. С 1 по 11 октября с 10:30 до 14:30 будут проводиться работы на участке Талдом — Савелово, а с 14 по 31 октября с 9:30 до 13:30 — на перегоне Дмитров — Каналстрой.

В Министерстве транспорта Подмосковья напомнили, что в период работ движение поездов временно остановится, вследствие чего некоторые составы будут следовать только до станции Лобня.

Московская железная дорога призвала пассажиров отнестись с пониманием к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании. Получить актуальную информацию возможно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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