Расписание поездов Савеловского и Белорусского направлений изменится в марте

График движения на МЦД-1 скорректируют в марте для проведения работ по строительству станции Петровско-Разумовская. Специалисты для удобства пассажиров планируют работать в ночное время.

Пути поочередно будут закрывать на участке Савеловский вокзал — Бескудниково. Составы проследуют в реверсивном режиме.

После 20:00 на Савеловском направлении интервалы движения частично увеличат до 15 минут, а после 23:00 — до одного часа. Некоторые поезда будут ходить только от Лобни до станции Бескудниково и обратно.

Интервалы движения увеличат на 15 минут после 21.00 и на Белорусском направлении. После 22.00 поезда придется ждать от 30 до 40 минут.

До 7:00 на Савеловском и Белорусском направлениях интервалы движения также увеличат до 30-40 минут. Кроме того, на некоторых маршрутах скорректируют набор остановок.

Подробнее об актуальном расписании можно узнать на официальном сайте ЦППК или в мобильном приложении.