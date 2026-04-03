Расписание поездов Павелецкого направления МЖД изменится из-за ремонта

С 3 апреля на Павелецком направлении Московской железной дороги изменится расписание некоторых пригородных поездов. Это связано с ремонтом платформ на четырех станциях, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Технологические «окна» на остановочных пунктах Бирюлево-Товарная, Нагатинская и Варшавская назначены преимущественно в ночное время с 3 апреля по 1 мая — в интервале между 23:50 и 5:20. В Чертаново ремонт пройдет с 6 апреля по 1 мая в те же часы.

В связи с этим у нескольких поездов изменится время отправления и прибытия. Работы будут проводиться поэтапно и не повлияют на посадку и высадку пассажиров.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Источник: «Московская железная дорога».