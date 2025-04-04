Расписание поездов на Павелецком направлении изменится с 5 апреля

В Подмосковье продолжают ремонтировать железнодорожные пути. В апреле в связи с работами скорректируют график движения пригородных поездов на Павелецком направлении.

С 5 по 7 и с 12 по 14 апреля с 2:20 субботы до 2:20 понедельника не будет действовать первый путь на участке из Бирюлево в Домодедово. Составы проследуют с изменением платформ посадки и высадки пассажиров, а некоторые поезда уберут из расписания.

Значительная часть электричек в сторону Москвы будет двигаться по третьему пути без остановок на станциях «Калинина», «Булатниково», «Чертаново», «Ленинская», и «Дербеневская». На этих платформах интервал могут увеличить до полутора часов.

Кроме того, до часа может достигать перерыв в движении поездов от Павелецкого вокзала.

Пассажиров призывают заблаговременно планировать поездки. Актуальное расписание размещено на официальном сайте компании ЦППК и в мобильном приложении.