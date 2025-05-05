Расписание поездов на МЦД-4 и Горьковском направлении изменится с 8 по 11 мая

Из-за ремонта путей на МЦД-4 и в дальнем пригороде Горьковского направления с 8 по 11 мая изменится расписание поездов. Ознакомиться с новым графиком движения составов рекомендуют в региональном Минтрансе.

На участке Фрязево — Павловский Посад (путь на Москву), а также на станциях Купавна, Железнодорожная и перегоне Купавна — Железнодорожная поезда проследуют по одному пути в реверсивном режиме. Интервал движения на центральном участке будет увеличен до 20 минут, на Киевском направлении — до 15-20 минут. Часть поездов выведут из расписания, некоторые из составов проследуют по укороченным маршрутам от и до станций Мещерская, Солнечная, Лесной городок.

На Горьковском направлении также часть поездов не будет функционировать, некоторые сократят путь от и до станций Площадь трех вокзалов, Железнодорожная и Фрязево. В границах МЦД интервал составит до 20 минут.

Актуальное расписание пригородных поездов доступно в мобильном приложении и на официальном сайте ЦППК.