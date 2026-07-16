Расписание поездов на МЦД-3 и Казанском направлении МЖД изменится 18 и 19 июля

Жителей Подмосковья предупредили о временных изменениях в расписании пригородных поездов на МЦД-3 и Казанском направлении. Корректировки будут действовать 18 и 19 июля в связи с проведением строительных работ на железнодорожной инфраструктуре.

В указанные дни на отдельных участках Казанского направления интервалы движения электропоездов увеличатся и местами составят до 15 минут. Кроме того, часть поездов «Иволга», следующих со стороны станции Ипподром, временно не будет выходить на маршрут Московских центральных диаметров.

Вместо этого они проследуют до Казанского вокзала и обратно, а некоторые рейсы будут курсировать только до станции Митьково.

Пассажирам рекомендуют заранее уточнять расписание перед поездкой. Актуальная информация о движении пригородных поездов доступна в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК», а также на официальном сайте перевозчика.