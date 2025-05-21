Расписание поездов на МЦД-3 и Казанском направлении изменится с 23 по 25 мая

Из-за ремонтных работ на путях график пригородных поездов МЦД-3 и Казанском направлении скорректируют с 22 по 25 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.

Второй главный путь от Митьково до Останкино закроют с 20:00 до 2:00 26 мая. В период работ поезда МЦД-3 на этом участке проследуют с интервалом в 40 минут.

Также с 23 по 25 мая работу некоторых маршрутов сократят. Последний состав в сторону Ипподрома отправится в 0:43 от Митьково. В сторону Зеленограда-Крюково — в 0:12.

Интервал поездов Казанского направления будет увеличен до 20 минут.

Жителей и гостей Подмосковья призвали ознакомиться с расписанием движения пригородных поездов заранее. Сделать это можно в мобильном приложении или на официальном сайте ЦППК.