Расписание поездов на Ленинградском направлении изменят из-за строительства

В связи с проведением строительных работ на автомобильном путепроводе через железнодорожные пути в Химках изменится расписание движения пригородных поездов и поездов МЦД-3 на Ленинградском направлении. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МТППК.

Часть пригородных поездов на участке Москва — Тверь — Москва будет отменена на всем маршруте следования, часть проследует укороченным маршрутом, а часть отправится по измененному расписанию.

С 19:00 поезда, следующие в направлении Москвы, не будут останавливаться на станциях Левобережная, Ховрино, Грачевская. Большая часть поездов не будет останавливаться на остановках Подрезково, Новоподрезково, Молжаниново. Интервалы движения в обоих направлениях будут частично увеличены после 19:00 до 20 минут, после 22:00 — до 40 минут. Пассажирам рекомендуется пользоваться метро и наземным транспортом.

Для того чтобы добраться до станции Левобережная в период ограничений, рекомендуется пользоваться наземным городским транспортом, так как после 19:00 станция будет закрыта для пассажиров.

Чтобы отправиться со станций Подрезково, Новоподрезково и Молжаниново в сторону Москвы, рекомендуется доезжать до станции Сходня и пересаживаться на поезд в обратном направлении. Для поездок от станции Зеленоград-Крюково до этих станций рекомендуется проезжать до станции Химки и пересаживаться на поезд в обратном направлении.

С изменениями в расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на информационных стендах станций полигона деятельности АО «МТ ППК» и на сайте Компании в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».