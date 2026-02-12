Расписание поездов на Ленинградском направлении изменится из-за ремонта

В связи с проведением ремонтных работ на участке Химки — Сходня Октябрьской железной дороги с 13 по 21 февраля 2026 года изменится расписание движения пригородных поездов и поездов МЦД-3 на Ленинградском направлении. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию.

Часть поездов МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково — Останкино — Зеленоград-Крюково и Москва — Зеленоград-Крюково — Москва будут отменены в ночные часы после 22:00 и до 04:00. Из-за этого частично будет увеличен интервал движения до 20 минут, а часть поездов будет отправляться по измененному расписанию.

С актуальными изменениями в расписании можно ознакомиться на информационных стендах станций АО «МТ ППК» и на сайте компании в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Источник: АО «МТ ППК».