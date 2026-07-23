Расписание поездов на Ленинградском направлении изменится из-за ремонта

С 22:00 24 июля до 08:00 27 июля 2026 года на Ленинградском направлении изменится расписание движения пригородных поездов и поездов МЦД-3. Это связано с проведением ремонтных работ по модернизации инфраструктуры.

Часть поездов МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково — Останкино — Зеленоград-Крюково будет отменена. Интервалы движения поездов увеличатся до 40 минут.

Некоторые пригородные поезда на участке Москва — Тверь — Москва будут отменены или проследуют укороченным маршрутом.

Поезда обоих направлений будут проезжать станции Моссельмаш, Лихоборы и Останкино без остановки. На этих станциях будет изменен путь отправления.

Перед выходом на платформу пассажиры должны сверяться с информацией на табло станций и обращать внимание на звуковое оповещение.

С изменениями в расписании можно ознакомиться на информационных стендах станций полигона деятельности АО «МТ ППК» и на сайте компании в разделе «Пассажирам». Найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Источник: АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания».