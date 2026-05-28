Расписание поездов на Курском и Рижском направлениях МЖД изменится с 29 мая

В конце мая пассажиров МЦД-2, а также Курского и Рижского направлений Московской железной дороги ожидают временные изменения в расписании пригородных поездов. Корректировки связаны с проведением работ по замене стрелочных переводов.

В ночь с 29 на 30 мая — с 23:30 до 09:30 — для движения закроют второй главный путь станции Подмосковная в сторону Подольска. В этот период поезда будут следовать по пути в направлении Нахабина на участке между станциями Дмитровская и Тушинская.

Следующий этап работ пройдет в ночь с 30 на 31 мая на станции Тушинская. На время ремонта движение организуют в реверсивном режиме на участке от Тушинской до Стрешнево.

Из-за ограничений изменится схема курсирования части пригородных поездов. На Рижском направлении некоторые составы со стороны Нахабина будут следовать только до станций Тушинская или Павшино, а отдельные поезда дальнего пригорода — только до Нахабино. Также увеличатся интервалы движения: на участке Курская — Тушинская ожидание местами составит до 80 минут, а между Тушинской и Нахабино — до 50 минут.

На Курском направлении часть поездов будет курсировать с увеличенными до 30 минут интервалами. Кроме того, большинство электричек временно проследует только до Курского вокзала и станции Площадь трех вокзалов.

Пассажирам рекомендуют заранее уточнять актуальное расписание в мобильном приложении Центральной пригородной пассажирской компании и на официальном сайте.