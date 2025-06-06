Расписание поездов на Казанском направлении изменится с 9 по 13 июня

Пассажиров Казанского направления ожидают временные изменения в графике движения пригородных поездов с 9 по 11, а также 13 июня. Корректировки связаны с работами по врезке путевого поста на участке Гжель-Куровская.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья со ссылкой на Центральную пригородную пассажирскую компанию ометили, что движение поездов будет организовано с ограничениями.

Так, 9 и 10 июня с 8:40 до 16:40, 11 июня с 11:00 до 13:00, а также 13 июня с 10:05 до 12:05 часть путей на перегоне Куровская — Гжель будет закрыта. Электрички будут следовать в реверсивном режиме, что повлечет за собой изменения в расписании и списке остановок. Некоторые составы будут курсировать по сокращенному маршруту от станции Гжель и до нее.

Пассажирам рекомендуют заранее уточнять актуальное расписание в официальном мобильном приложении перевозчика или на сайте компании.