Расписание поездов на Горьковском направлении МЖД изменится с 26 мая

С 26 мая по 15 июня расписание некоторых пригородных поездов Горьковского направления МЖД, включая МЦД-4, будет изменено. Причина — ремонтно-путевые работы на перегоне Чулково — Гороховец Горьковской железной дороги и на участке Реутово — Железнодорожная в Московском узле.

Как сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД, работы на перегоне Чулково — Гороховец запланированы на 26–29 мая и 1–4 июня. На участке Реутово — Железнодорожная технологические «окна» назначены с 00:10 30 мая до 00:10 1 июня, а также в те же часы 6–8 и 12–15 июня.

В этот период железнодорожники проведут глубокую очистку щебеночного балласта и выправку 6,7 км пути. Движение поездов на время работ будет организовано по соседним путям.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».