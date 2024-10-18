Расписание поездов МЦД-4 и Киевского направления изменится в выходные

С 19 по 20 октября из-за капитального ремонта первого пути на участке Солнечная — Лесной городок изменится график движения пригородных поездов. В этот период будет закрыт первый главный путь на Москву. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Поезда будут следовать по пути в сторону Москвы. Движение на третьем и четвертом путях между Киевским вокзалом и Апрелевкой останется по расписанию. На этот период дополнительно назначили 18 поездов на маршрут Апрелевка — Киевский вокзал.

Отмечается, что интервал на центральном участке увеличится до 30 минут. Некоторые поезда будут отменены, а у ряда электричек изменится маршрут. Интервалы движения по первому и второму путям могут увеличиться до 1 часа 20 минут. Поезда дальнего пригорода будут следовать с интервалом 15–20 минут с остановками на Киевском вокзале и других ключевых станциях.

Пассажиров просят планировать маршруты заранее. Ознакомиться с актуальным расписанием поездов можно на сайте компании.

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