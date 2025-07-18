Расписание поездов МЦД-3 на Ленинградском направлении изменится с 19 июля

На Октябрьской железной дороге пройдут ремонтные работы. Из-за этого с 19 июля расписание движения пригородных поездов МЦД-3 на Ленинградском направлении изменится. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на Московско-Тверскую ППК.

Некоторые поезда на участке МЦД-3 Зеленоград-Крюково — Ипподром — Зеленоград-Крюково отменят. В первой половине дня интервал движения составов увеличится до 50 минут.

Информация о том, какие поезда не будут следовать, доступна на сайте перевозчика.

Также с актуальным расписанием можно ознакомиться на стендах станций, в соответствующем разделе сайта АО «МТ ППК» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».