Расписание поездов Ленинградского направления ОЖД изменится 22 и 23 ноября

Расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги изменится 22 и 23 ноября. На некоторых участках путей будут проводиться ремонтные работы, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МТППК.

Часть пригородных поездов на участке Москва — Тверь — Москва отменят, некоторые проследуют с отменой остановок или по укороченным маршрутам. Время отправления и прибытия остальных будет скорректировано.

Пригородные поезда № 6792 и 6791 на участке Тверь — Лихославль — Тверь в указанные даты курсировать не будут.

Актуальное расписание электричек доступно стендах станций и на сайте АО «МТ ППК». Изменения отражаются и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Там же можно приобрести билеты.