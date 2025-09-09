Расписание поездов Ленинградского направления МЖД изменится 16, 18 и 20 сентября

Из-за ремонтно-путевых работ 16, 18 и 20 сентября изменится расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МТППК.

Некоторые составы на участке Москва — Клин — Москва отменят, часть проследует по укороченным маршрутам, остальные изменят время отправления.

Актуальное расписание поездов доступно на информационных стендах АО «МТ ППК» и на сайте компании. Также посмотреть время отправления и купить билет можно в приложении «РЖД Пассажирам».