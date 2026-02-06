Расписание поездов Ленинградского направления изменится в феврале 2026 года

В связи с проведением строительных работ по модернизации инфраструктуры Октябрьской железной дороги в период с 9 по 13 февраля 2026 года изменится расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию.

Часть поездов на участке Москва — Клин — Москва будет отменена на всем маршруте, а часть — будет отправляться по измененному расписанию. Так, поезда № 6792 и 6791 на участке Тверь — Лихославль — Тверь будут отменены на всем маршруте.

Пассажиры могут ознакомиться с изменениями в расписании на информационных стендах станций АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» и на сайте компании в разделе «Пассажирам». Также актуальное расписание и билеты доступны в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

*Источник: АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания».