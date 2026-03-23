Расписание поездов Ленинградского направления МЖД изменится из-за ремонта

В связи с проведением ремонтных работ на железнодорожной станции Зеленоград-Крюково 28 и 29 марта, а также 4 и 5 апреля изменится расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на Московскую железную дорогу.

Часть пригородных поездов на участке Москва — Тверь — Москва будет отменена, часть проследует укороченным маршрутом, а часть отправится по измененному расписанию.

С актуальным расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на информационных стендах станций АО «МТ ППК» и на сайте компании в разделе «Пассажирам». Также найти расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Источник: АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания».