Расписание поездов Ленинградского направления изменится 16 и 17 ноября

Расписание пригородных поездов Ленинградского направления изменится 16 и 17 ноября. Корректировки вызваны ремонтными работами на инфраструктуре ОЖД. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МТППК.

Поезда МЦД-3 на участках Зеленоград-Крюково — Ипподром — Зеленоград-Крюково и Зеленоград-Крюково — Москва — Зеленоград-Крюково будут отправляться по новому графику, при этом, часть рейсов отменят.

Пассажиров просят планировать поездки заранее. С актуальным расписанием можно ознакомиться на информационных стендах станций, на сайте компании в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».