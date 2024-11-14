Расписание поездов Ленинградского направления изменится 16 и 17 ноября

Расписание пригородных поездов Ленинградского направления изменится 16 и 17 ноября. Корректировки вызваны ремонтными работами на инфраструктуре ОЖД. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МТППК.
Поезда МЦД-3 на участках Зеленоград-Крюково — Ипподром — Зеленоград-Крюково и Зеленоград-Крюково — Москва — Зеленоград-Крюково будут отправляться по новому графику, при этом, часть рейсов отменят.
Пассажиров просят планировать поездки заранее. С актуальным расписанием можно ознакомиться на информационных стендах станций, на сайте компании в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
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