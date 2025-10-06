Расписание поездов Курского и Рижского направлений МЖД изменится с 6 октября

Расписание пригородных поездов Курского и Рижского направлений МЖД, в том числе МЦД-2, изменится с 6 октября. Причина — капремонт Волоколамского автомобильного путепровода в Москве. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Работы будут проводить 6-10, 13-15, 27-28 октября преимущественно в ночное время.

Во время технологических окон ожидается поочередная приостановка движения по первому и второму путям на перегоне Подмосковная — Тушино. Поезда будут следовать по соседнему пути в реверсивном режиме.

Из-за этого изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршрутах у некоторых электричек. Ряд поездов, в том числе МЦД-2, со стороны Нахабино будут следовать до/от Стрешнево и Тушино, из Подольска до/от Курского вокзала. Несколько составов выведут из графика.

Московская железная дорога просит отнестись к работам с пониманием и ознакомиться с актуальным расписанием пригородных поездов заранее. Сделать это можно на вокзалах, остановках, сайте РЖД или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».