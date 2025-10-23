Расписание поездов Курского и Рижского направлений МЖД изменится с 25 октября

С 25 по 27 октября на Курском и Рижском направлениях Московской железной дороги произойдут временные изменения в расписании пригородных поездов. Корректировки связаны с масштабными работами по развитию инфраструктуры на участке Москва-Рижская — Подмосковная.

Технологическое «окно» продолжительностью 51 час назначили с 00:20 25 октября до 03:20 27 октября — в период минимального пассажиропотока.

За это время специалисты переключат второй главный путь на новый путепровод, построенный для улучшения транспортной связи между улицами Добролюбова и Складочной.

Кроме того, планируется демонтировать около 600 метров старой рельсошпальной решетки, уложить новую, выправить и провести балластировку пути, а также установить бесстыковые рельсы.

В процессе работы специалисты, которые задействуют специализированную технику, используют около 1,4 тысячи кубических метров щебня.

Во время проведения работ проезд составов по второму главному пути на участке Подмосковная — Каланчевская временно приостановят. Движение организуют в реверсивном режиме по соседнему пути.

В связи с этими корректировками у некоторых поездов изменятся время отправления, прибытия и количество остановок.

Маршруты поездов второй линии Московских центральных диаметров временно сократятся — они будут курсировать до или от станций Стрешнево, Красный Балтиец и Москва-пассажирская-Курская.

Также несколько пригородных составов проследуют только от и до Нахабино, Трикотажной или Стрешнево, а часть рейсов временно исключат из графика. Переключение первого пути намечено на ноябрь.

Московская железная дорога просит пассажиров учитывать изменения при планировании поездок и заранее знакомиться с актуальным расписанием.

Информация доступна на вокзалах и остановках, официальном сайте «РЖД», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».