Расписание поездов Киевского направления МЖД изменят с 17 апреля из-за ремонта

Расписание некоторых поездов Киевского направления МЖД изменится с 17 апреля из-за капитального ремонта первого главного пути на участке Бекасово-1 — Латышская. График скорректируют в Московской и Калужской областях.

Как сообщили в региональном Минтрансе, технологические окна назначили на 00:05 с 17 апреля до 00:05 19 апреля, а также в эти же часы с 21 по 23, с 24 по 26 и с 28 по 29 числа.

В это время специалисты будут демонтировать старые рельсошпальные решетки и укладывать новые, а также очищать и подсыпать щебеночный балласт. Работы проведут на 7,3 километра пути.

«На период работ движение поездов будет организовано по соседним путям, что отразится на расписании пригородных поездов преимущественно дальних маршрутов. В частности, у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок, ряд поездов проследует по укороченному маршруту, несколько электричек временно выведены из расписания», — отметили в ведомстве.

Пассажиров призвали заранее планировать поездки и ознакомиться с расписанием поездов на сайте или в мобильном приложении РЖД.