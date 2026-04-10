Расписание поездов Киевского направления МЖД изменится с 12 апреля

На Киевском направлении Московской железной дороги в ближайшие недели пройдут масштабные путевые работы. С 12 апреля на перегоне Бекасово — Нара стартует капитальный ремонт первого главного пути, который продлится до конца месяца.

В рамках проекта планируется обновить почти четыре километра полотна, уложив современный бесстыковой путь. Это решение позволит снизить уровень шума при движении поездов и сделать поездки более комфортными за счет плавного хода составов.

Специалисты демонтируют старые рельсы, уложат новые, проведут очистку и обновление щебеночного основания. Для реализации проекта задействуют специализированную технику — от кранов для укладки пути до современных машин для глубокой очистки балласта и рельсосварочных комплексов.

Ремонт организуют в так называемые технологические окна — в ночное и утреннее время в несколько этапов: с 12 по 17 апреля, затем в период с 19 по 22 апреля, а также в отдельные даты в конце месяца. На это время движение поездов будет частично ограничено: составы пустят по соседнему пути с использованием реверсивной схемы.

Пассажирам пригородного сообщения стоит учитывать, что из-за ремонта изменится график движения электричек, особенно на дальних маршрутах. В расписании возможны сдвиги по времени отправления и прибытия, сокращение количества остановок, изменение маршрутов следования, а некоторые поезда временно не будут курсировать.

Пассажиров призывают заранее уточнять актуальное расписание. Сделать это можно на станциях, а также через официальный сайт РЖД и мобильное приложение «РЖД Пассажирам».