Расписание поездов Киевского и Горьковского направлений МЖД изменят с 7 ноября

С 7 по 9 ноября изменится расписание некоторых пригородных поездов Киевского и Горьковского направлений Московской железной дороги. График скорректируют из-за необходимости замены стрелочных переводов на станциях.

Изменения коснутся, в частности, четвертой линии Московских центральных диаметров.

Так, на платформе Латышская работы проведут с 7 по 8 ноября в период с 23:50 до 7:30. Составы будут ходить в реверсивном режиме на участке Латышская — Ворсино.

На станции Лесной городок технологическое «окно» запланировно с 22:55 до 5:55 с 8 по 9 ноября. Некоторые участки будут временно закрывать, а движение будут осуществлять по соседним путям.

Это приведет к изменению времени отправления и прибытия некоторых электричек, а также числа остановок.

Пассажиров призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам и ознакомиться с новым расписанием.

Это можно сделать на вокзалах и платформах, сайте «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».