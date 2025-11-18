Расписание поездов Казанского направления МЖД изменится с 21 ноября

Расписание пригородных поездов Казанского направления МЖД, в том числе МЦД-3, изменится с 21 ноября. Причина — переключение станции Москва-Пассажирская-Казанская на цифровую систему управления движением. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Работы будут проводиться в два этапа. Всего дорожники переключат 152 стрелочных перевода и 186 светофоров.

Первое технологическое окно продлится с 12:00 21 ноября до 5:30 23 ноября. Из-за этого у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также число остановок. Ряд электричек будут двигаться по укороченному маршруту — от/до Перово с обеспечением транспортной доступности станции метро Выхино, а также от/до станции Люберцы-1.

Отмечается, что 22 ноября с 14:00 до 20:00 движение ограничат на МЦД-3. Некоторые корректировки сохранятся до следующих выходных.

Московская железная дорога просит пассажиров отнестись к работам с пониманием и ознакомиться с актуальным расписанием электричек в удобном месте — на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте РЖД или в мобильном приложении.